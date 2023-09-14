«На него сильно давят СМИ». Зинченко назвал причины провальных выступлений Михаила Мудрика за Челси 14 сентября, 13:09 Михаил Мудрик (Фото:УАФ)

Лидер сборной Украины и игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко высказался относительно игры вингера Челси Михаила Мудрика.

По словам Зинченко, на украинца сильно давят со всех сторон. Однако Александр уверен, что через некоторое время Мудрик покажет все, на что способен.

«Возможности Мудрика не имеют границ, у него невероятные качества. Я знаю, что на него очень сильно давят — СМИ и так далее. Он пришел из УПЛ, которая даже не такая сильная, как 10 лет назад. Раньше было много бразильцев, Фернандиньо, Виллиан.

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Михаил пришел из УПЛ сразу в Челси, а вы сразу хотите результата. Подождите. Я не желаю ему хорошо играть против Арсенала, но это хороший игрок", — сказал Зинченко, цитирует Зинченко Sport.ua.

Напомним, что Мудрик перешел в лондонский Челси зимой этого года за 70+30 млн евро. За время пребывания в клубе украинец ни разу не отметился голом в ворота соперников в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон верит в прорыв Михаила Мудрика.