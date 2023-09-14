«На него сильно давят СМИ». Зинченко назвал причины провальных выступлений Михаила Мудрика за Челси

14 сентября, 13:09
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Михаил Мудрик (Фото:УАФ)

Михаил Мудрик (Фото:УАФ)

Лидер сборной Украины и игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко высказался относительно игры вингера Челси Михаила Мудрика.

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По словам Зинченко, на украинца сильно давят со всех сторон. Однако Александр уверен, что через некоторое время Мудрик покажет все, на что способен.

«Возможности Мудрика не имеют границ, у него невероятные качества. Я знаю, что на него очень сильно давят — СМИ и так далее. Он пришел из УПЛ, которая даже не такая сильная, как 10 лет назад. Раньше было много бразильцев, Фернандиньо, Виллиан.

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Михаил пришел из УПЛ сразу в Челси, а вы сразу хотите результата. Подождите. Я не желаю ему хорошо играть против Арсенала, но это хороший игрок", — сказал Зинченко, цитирует Зинченко Sport.ua.

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Напомним, что Мудрик перешел в лондонский Челси зимой этого года за 70+30 млн евро. За время пребывания в клубе украинец ни разу не отметился голом в ворота соперников в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Англии Глен Джонсон верит в прорыв Михаила Мудрика.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик

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