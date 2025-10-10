Александр Зинченко и Михаил Мудрик в матче за сборную Украины (Фото: УАФ)

Недавно его спросили о том, может ли украинский футболист Михаил Мудрик дебютировать в киберспортивной организации, которую он возглавил в 2023 году.

«Я думаю, что по условиям мы не договоримся просто. Будет тяжело, будет тяжело», — сказал в шутку Александр.

Напомним, в декабре 2024 года Михаил был временно отстранен после положительного теста на запрещенное вещество, а в июне 2025-го Мудрика официально обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая, по данным СМИ, подтвердила положительный результат. Михаилу грозит дисквалификация до четырех лет.

Ранее сообщалось, что у Михаила Мудрика забрали права на полгода из-за того, что он превысил скорость и не остановился по требованию полиции.