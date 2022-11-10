Звезда сборной Украины оформил спортзал ярким муралом со своим изображением — фото

10 ноября, 12:03
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На работу художница потратила почти две недели (Фото:Эмма Кенни via Instagram)

На работу художница потратила почти две недели (Фото:Эмма Кенни via Instagram)

Художница Эмма Кенни разукрасила спортзал защитника лондонского Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко тематическим муралом.

Кенни нанесла на стены спортзала несколько изображений Зинченко в форме Арсенала на фоне стадиона лондонцев Эмирейтс.

Работа выглядит довольно масштабно, ведь площадь мурала 42 квадратных метра, а художница работала над этим шедевром около двух недель.

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Сообщалось, что Арсенал накануне вылетел из Кубка английской лиги.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Сборная Украины Александр Зинченко

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