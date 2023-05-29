«Мог только мечтать»: Зинченко трогательно обратился к фанатам Арсенала — фото 29 мая, 20:20 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Защитник Арсенала Александр Зинченко подвел итоги сезона, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Украинский футболист опубликовал пост в Instagram, в котором оценил зрительский интерес.

«Я даже мечтать не мог о таком теплом приеме, который я получил от всех вас. Мы с моей семьей хотим сказать вам огромное спасибо за это.

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Лично я хотел бы выразить огромную благодарность всем «канонирам» во всем мире за вашу поддержку и за то, что вы подталкивали нас до конца этого сезона.

Этот сезон был насыщен разными эмоциями. Иногда мы делали вас счастливыми, а иногда разочаровывали. Я очень горжусь тем, что являюсь маленькой частью этого замечательного клуба, и полон уверенности в будущем.

Я уже не могу дождаться, чтобы начать новый сезон под гимн Лиги чемпионов на Эмирейтс", — написал Зинченко.

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В текущем сезоне украинец принял участие в 33 матчах, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что бывший форвард сборной Англии включил Зинченко в символическую сборную АПЛ.