«Мы все с тобой, брат». Зинченко тепло поддержал одноклубника, который травмировался в дебютном матче за Арсенал — фото 17 августа, 08:20 Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)

Лидер сборной Украины и игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко выразил слова поддержки Юриенну Тимберу, который получил повреждение крестообразной связки колена в первом матче за «канониров».

В своем Instagram в stories Зинченко заверил Тимбера, что он может рассчитывать на поддержку каждого из партнеров.

«Мы все с тобой, брат», — написал Зинченко.

Фото: Instagram Зинченко

Напомним, что Тимбер травмировался в игре против Ноттингема (2:1) в первом туре АПЛ и вылетел на несколько месяцев. Защитник перешел в Арсенал летом этого года.

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Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вернулся к тренировкам после тяжелой травмы.