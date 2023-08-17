«Мы все с тобой, брат». Зинченко тепло поддержал одноклубника, который травмировался в дебютном матче за Арсенал — фото

17 августа, 08:20
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Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)

Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)

Лидер сборной Украины и игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко выразил слова поддержки Юриенну Тимберу, который получил повреждение крестообразной связки колена в первом матче за «канониров».

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В своем Instagram в stories Зинченко заверил Тимбера, что он может рассчитывать на поддержку каждого из партнеров.

«Мы все с тобой, брат», — написал Зинченко.

Instagram Зинченко
Фото: Instagram Зинченко
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Напомним, что Тимбер травмировался в игре против Ноттингема  (2:1) в первом туре АПЛ и вылетел на несколько месяцев. Защитник перешел в Арсенал летом этого года.

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Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вернулся к тренировкам после тяжелой травмы.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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