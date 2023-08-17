«Мы все с тобой, брат». Зинченко тепло поддержал одноклубника, который травмировался в дебютном матче за Арсенал — фото
Александр Зинченко (слева) (Фото:Reuters/John Sibley)
Лидер сборной Украины и игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко выразил слова поддержки Юриенну Тимберу, который получил повреждение крестообразной связки колена в первом матче за «канониров».
В своем Instagram в stories Зинченко заверил Тимбера, что он может рассчитывать на поддержку каждого из партнеров.
«Мы все с тобой, брат», — написал Зинченко.
Напомним, что Тимбер травмировался в игре против Ноттингема (2:1) в первом туре АПЛ и вылетел на несколько месяцев. Защитник перешел в Арсенал летом этого года.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вернулся к тренировкам после тяжелой травмы.