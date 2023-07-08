«Из-за этого чувствую стыд». Александр Зинченко недоволен своей игрой в АПЛ 8 июля, 18:40 Александр Зинченко (Фото:Instagram)

Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала поделился эмоциями после своего дебютного гола в английской Премьер-лиге.

В 24-м туре против Астон Виллы украинец впервые в карьере отправил мяч в сетку ворот в АПЛ и помог своей команде вырвать важную победу (4:2). Однако, по словам Зинченко, он чувствовал стыд из-за того, что так долго не забивал в чемпионе Англии.

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«Какие были ощущения после первого гола за Арсенал? Честно, не праздновал, потому что мы очень хотели забить еще один мяч. Потому что мы приехали туда за тремя очками. Помню, все тогда подходили ко мне, чтобы обнять, а я сказал им: «Ничего хорошего не произошло, возвращайтесь на свои позиции, давайте продолжаем». После матча я получил много сообщений с поздравлениями.

Но в то же время чувствовал стыд, потому что первый гол забил через так много матчей. 92 или 93 игры, чтобы забить первый мяч в АПЛ. Да ну, можно было и лучше", — сказал Зинченко Footballers Lives.

Стоит отметить, что гол Зинченко в ворота Астон Виллы был признан лучшим взятием ворот в феврале в чемпионате Англии.

В прошлом сезоне в АПЛ Арсенал Зинченко занял второе место в турнирной таблице и получил право выступать в Лиге чемпионов в следующей кампании.

Украинец за 27 матчей в английской Премьер-лиге в составе лондонцев забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Зинченко с женой устроили стильную фотосессию в ожидании второго ребенка.