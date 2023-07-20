Вызвал овации. Зинченко похвастался техникой на матче в США — вирусное видео
Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)
В рамках подготовительного матча к предстоящему сезону Арсенал разгромил команду звезд MLS (5:0).
Украинский футболист лондонского клуба Александр Зинченко не принимал участия в игре из-за травмы. Игрок присутствовал на поединке в качестве зрителя.
Несмотря на то, что защитник не принимал участия в матче, он сумел вызвать овации у болельщиков.
Перед поединком Зинченко в компании партнеров похвастался техникой. Александр выполнял передачи разными способами, а затем удерживал мяч на голове.
Официальный аккаунт MLS в TikTok опубликовал видео, которое в итоге стало вирусным.
Напомним, старт нового розыгрыша АПЛ начнется 12 августа. В первом туре подопечные Микеля Артеты сыграют с Ноттингемом.
Ранее сообщалось, что Зинченко принял участие в презентации красочной формы Арсенала.