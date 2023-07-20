Вызвал овации. Зинченко похвастался техникой на матче в США — вирусное видео

20 июля, 16:05
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Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

В рамках подготовительного матча к предстоящему сезону Арсенал разгромил команду звезд MLS (5:0).

Украинский футболист лондонского клуба Александр Зинченко не принимал участия в игре из-за травмы. Игрок присутствовал на поединке в качестве зрителя.

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Несмотря на то, что защитник не принимал участия в матче, он сумел вызвать овации у болельщиков.

Видео дня

Перед поединком Зинченко в компании партнеров похвастался техникой. Александр выполнял передачи разными способами, а затем удерживал мяч на голове.

Официальный аккаунт MLS в TikTok опубликовал видео, которое в итоге стало вирусным.

@mls The Skills Challenge was last night, Alex Zinchenko 😉 A little fun before the #MLSAllStar Game pres. by @target #mls #arsenal #zinchenko ♬ original sound - Major League Soccer
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Напомним, старт нового розыгрыша АПЛ начнется 12 августа. В первом туре подопечные Микеля Артеты сыграют с Ноттингемом.

Ранее сообщалось, что Зинченко принял участие в презентации красочной формы Арсенала.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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