Вызвал овации. Зинченко похвастался техникой на матче в США — вирусное видео 20 июля, 16:05 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

В рамках подготовительного матча к предстоящему сезону Арсенал разгромил команду звезд MLS (5:0).

Украинский футболист лондонского клуба Александр Зинченко не принимал участия в игре из-за травмы. Игрок присутствовал на поединке в качестве зрителя.

Несмотря на то, что защитник не принимал участия в матче, он сумел вызвать овации у болельщиков.

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Перед поединком Зинченко в компании партнеров похвастался техникой. Александр выполнял передачи разными способами, а затем удерживал мяч на голове.

Официальный аккаунт MLS в TikTok опубликовал видео, которое в итоге стало вирусным.

Напомним, старт нового розыгрыша АПЛ начнется 12 августа. В первом туре подопечные Микеля Артеты сыграют с Ноттингемом.

Ранее сообщалось, что Зинченко принял участие в презентации красочной формы Арсенала.