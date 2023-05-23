В числе избранных: Зинченко вошел в список лучших футболистов АПЛ по версии всемирного издания 23 мая, 16:33 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко стал одним из лучших игроков сезона-2022/23 в английской Премьер-лиге.

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг футболистов, которые наилучшим образом проявили себя.

Украинец занял 16 место среди 25 игроков, которые были выбраны для данного списка.

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ТОП-15 лучших игроков сезона-2022/23 в АПЛ по версии FourFourTwo:

Эрлинг Холанд ( Манчестер Сити); Мартин Эдегор ( Арсенал); Маркус Рэшфорд ( Манчестер Юнайтед); Харри Кейн ( Тоттенхэм); Букайо Сака ( Арсенал); Кевин Де Брюйне ( Манчестер Сити); Каземиро ( Манчестер Юнайтед); Бруно Гимараес ( Ньюкасл); Джек Грилиш ( Манчестер Сити); Габриэл Мартинелли ( Арсенал); Родри ( Манчестер Сити); Мохамед Салах ( Ливерпуль); Лисандро Мартинес ( Манчестер Юнайтед); Айвен Тоуни ( Брентфорд); Мигель Альмирон ( Ньюкасл).

В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля включил Зинченко в команду лучших футболистов английской Премьер-лиги.

Напомним, что украинец объявил о пополнении в семье — будет второй ребенок.