В числе избранных: Зинченко вошел в список лучших футболистов АПЛ по версии всемирного издания
Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)
Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко стал одним из лучших игроков сезона-2022/23 в английской Премьер-лиге.
Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг футболистов, которые наилучшим образом проявили себя.
Украинец занял 16 место среди 25 игроков, которые были выбраны для данного списка.
ТОП-15 лучших игроков сезона-2022/23 в АПЛ по версии FourFourTwo:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити);
- Мартин Эдегор (Арсенал);
- Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед);
- Харри Кейн (Тоттенхэм);
- Букайо Сака (Арсенал);
- Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
- Каземиро (Манчестер Юнайтед);
- Бруно Гимараес (Ньюкасл);
- Джек Грилиш (Манчестер Сити);
- Габриэл Мартинелли (Арсенал);
- Родри (Манчестер Сити);
- Мохамед Салах (Ливерпуль);
- Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед);
- Айвен Тоуни (Брентфорд);
- Мигель Альмирон (Ньюкасл).
В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля включил Зинченко в команду лучших футболистов английской Премьер-лиги.
Напомним, что украинец объявил о пополнении в семье — будет второй ребенок.