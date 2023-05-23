В числе избранных: Зинченко вошел в список лучших футболистов АПЛ по версии всемирного издания

23 мая, 16:33
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Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Александр Зинченко (Фото:Reuters/Craig Brough)

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко стал одним из лучших игроков сезона-2022/23 в английской Премьер-лиге.

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг футболистов, которые наилучшим образом проявили себя.

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Украинец занял 16 место среди 25 игроков, которые были выбраны для данного списка.

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ТОП-15 лучших игроков сезона-2022/23 в АПЛ по версии FourFourTwo:

  1. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити);
  2. Мартин Эдегор (Арсенал);
  3. Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед);
  4. Харри Кейн (Тоттенхэм);
  5. Букайо Сака (Арсенал);
  6. Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
  7. Каземиро (Манчестер Юнайтед);
  8. Бруно Гимараес (Ньюкасл);
  9. Джек Грилиш (Манчестер Сити);
  10. Габриэл Мартинелли (Арсенал);
  11. Родри (Манчестер Сити);
  12. Мохамед Салах (Ливерпуль);
  13. Лисандро Мартинес (Манчестер Юнайтед);
  14. Айвен Тоуни (Брентфорд);
  15. Мигель Альмирон (Ньюкасл).
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В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что легенда Ливерпуля включил Зинченко в команду лучших футболистов английской Премьер-лиги.

Напомним, что украинец объявил о пополнении в семье — будет второй ребенок.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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