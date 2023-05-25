«Он никогда не пасует»: Зинченко забавно потроллил капитана Арсенала — видео 25 мая, 23:30 Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Футболист лондонского Арсенала Александр Зинченко заявил, что его партнер по команде Мартин Эдегор не является любителем командной игры.

Украинский защитник принял участие в шоу на Youtube-канале Ultimate Champions.

26-летний игрок был удивлен тем, что в матче 29 тура АПЛ с Лидсом (4:1) именно Мартин Эдегор отдал больше всего передач. По словам украинца, он думал, что этот показатель лучший у Леонардо Троссарда.

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«Он имеет больше передач?! Он никогда не пасует, он никогда не пасует», — заявил Зинченко.

В текущем сезоне украинец принял участие в 33 матчах, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

В турнирной таблице чемпионате Англии Арсенал занимает второе место, отдав чемпионство Манчестер Сити. В последнем туре «канониры» сыграют с Вулверхэмптоном (28 мая).

Ранее сообщалось, что Зинченко вошел в список лучших футболистов АПЛ по версии всемирного издания.