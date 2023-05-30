«Еще один особенный гость в Киеве». Игрок Арсенала Александр Зинченко также прибыл в Украину

30 мая, 15:47
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Зинченко прибыл в Украину (Фото:ЮНИТЕД24)

Зинченко прибыл в Украину (Фото:ЮНИТЕД24)

Звезда главной команды страны и лондонского клуба приехал в столицу в рамках программы UNITED24. Также сегодня в украинский город пожаловал Андрей Шевченко со своим старшим сыном.

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«Есть еще один особый гость сегодня в Киеве. Добро пожаловать обратно в Украину звезду Арсенала и национальной команды Украины Александра Зинченко. Наконец он дома», — говорится в сообщении UNITED24 у Twitter.

Видео дня

Отметим, что Зинченко не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах отбора к Евро-2024 из-за травмы.

Ранее сообщалось, что украинский футболист во второй раз станет отцом.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Александр Зинченко United24

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