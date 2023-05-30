«Еще один особенный гость в Киеве». Игрок Арсенала Александр Зинченко также прибыл в Украину
Зинченко прибыл в Украину (Фото:ЮНИТЕД24)
Звезда главной команды страны и лондонского клуба приехал в столицу в рамках программы UNITED24. Также сегодня в украинский город пожаловал Андрей Шевченко со своим старшим сыном.
«Есть еще один особый гость сегодня в Киеве. Добро пожаловать обратно в Украину звезду Арсенала и национальной команды Украины Александра Зинченко. Наконец он дома», — говорится в сообщении UNITED24 у Twitter.
Отметим, что Зинченко не сможет помочь сборной Украины в ближайших матчах отбора к Евро-2024 из-за травмы.
Ранее сообщалось, что украинский футболист во второй раз станет отцом.