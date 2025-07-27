Александр Зинченко имеет контракт с Арсеналом до 2026 года (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Сообщается, что главный тренер лондонского клуба Микель Артета сыграл ключевую роль в решении украинца. Специалист сумел убедить Александра не искать новый клуб этим летом. Возможный уход Зинченко заставил бы Канониров искать нового левого защитника, но это не входит в планы клуба на это трансферное окно.

Артета считает, что тактическая универсальность Зинченко поможет команде в борьбе за трофеи.

Этим летом была информация, что Зинченко заинтересовался Милан, но впоследствии Россонери подписали левого защитника Первиса Эступиньяна. Сообщалось, что итальянский клуб не будет подписывать Александра.

Отметим, контракт Зинченко с Арсеналом завершается в 2026 году. В составе лондонской команды он провел 91 матч, забил три гола и сделал пять голевых передач.

Кстати, 26 июля, Арсенал завершил трансфер нападающего Спортинга Виктора Дьокереша.