«Это нужно, чтобы вернуть наши земли». Александр Зинченко призвал мировых лидеров передать Украине F16

22 июля, 10:40
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Александр Зинченко (Фото:Instagram)

Александр Зинченко (Фото:Instagram)

Игрок лондонского Арсенала Александр Зинченко высказался относительно помощи Украине в войне против России.

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На пресс-конференции перед товарищеским матчем с Манчестер Юнайтед Зинченко попросил мир помогать украинскому народу, а самое главное — передать самолеты F16, чтобы Украина смогла вернуть свои оккупированные территории.

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«Хочу, чтобы мои дети, когда вырастут, спросили меня: «Папа, что ты делал, когда на нашей родине была эта война?» И я хочу взглянуть в глаза своей дочери и сказать: «Мы с твоей мамой старались сделать все возможное, чтобы помочь нашей стране».

Очевидно, использую футбол, который является лучшим видом спорта в мире для представления нашей страны и лучшим способом привлечь всех бывших футболистов, легенд, актеров.

Очень важно не просто собрать средства на строительство школы в Украине, а отправить сообщение остальному миру и украинцам, которые остаются там и борются за свою независимость, сказать: «Смотрите, вы не одиноки. Все они с вами».

Пользуясь этой возможностью, я должен сказать, что эти F16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть такая миссия. Если у меня будет возможность — буду говорить об этом", — сказал Зинченко.

Напоминаем, что недавно Александр стал амбассадором UNITED24.

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Также Зинченко заявлял, что готов пойти защищать Украину против российских захватчиков, когда придет время.

Ранее Александр признался, в какой стране будет проживать после окончания карьеры футболиста.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Российско-украинская война Александр Зинченко

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