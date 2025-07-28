«Готовый бизнес с прибылью». Футболист Александр Зинченко продает свой ресторан в Киеве — цена впечатляет
Александр Зинченко имеет контракт с Арсеналом до 2026 года (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
В Киеве на продажу выставлен ресторан INCH, который принадлежит игроку сборной Украины и лондонского Арсенала Александру Зинченко.
Соответствующее объявление появилось на странице одного из агентств недвижимости в Instagram.
Купить ресторан можно за 2,5 миллиона долларов США.
«Заведение с историей, репутацией и постоянными гостями. Оборудованная кухня, дизайнерский интерьер, выгодная локация. Готовый бизнес с прибылью», — говорится в объявлении.
Зинченко открыл ресторан INCH в июне 2024 года. Однако уже в июле 2025 года стало известно, что заведение прекращает работу. Что именно стало причиной такого решения — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко принял решение остаться в Арсенале.