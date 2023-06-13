«Мне не будет стыдно перед детьми». Александр Зинченко прокомментировал свое присоединение к UNITED24 13 июня, 13:04 Зинченко и Зеленский (Фото:Александр Зинченко via Instagram)

Игрок сборной Украины и защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко, который недавно был в Киеве, заявил, что будет делать все возможное для помощи стране.

По словам футболиста, он не может передать того, что видел собственными глазами в Украине.

«Это совсем другая история, когда ты видишь эти разрушенные здания собственными глазами, а не через телефон.

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Представьте, что вы пытаетесь поспать ночью со своими детьми, а потом вдруг с 1 до 5 утра раздается сирена. Нужно проснуться, пойти в укрытие и спрятаться. Никогда не знаешь, куда может попасть бомба или ракета".

Также Зинченко отметил, что будет помогать Украине всеми силами, чтобы ему не было стыдно перед своими детьми, которые спросят о войне.

«Я просто хочу сделать что-то хорошее. Поэтому когда дети вырастут и спросят „Папа, когда эта война была в нашей стране, что ты делал? Насколько ты помогал людям?“, то я просто хочу посмотреть им в глаза и сказать: „Мы с мамой пытались сделать все возможное“. Вот что у меня в голове. Я так горжусь своим народом и тем, что я украинец», — сказал Зинченко Evening Standard.

Напомним, что украинский футболист стал амбассадором UNITED24.

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Ранее сообщалось, что Зинченко сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины в Лондоне.