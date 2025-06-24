«Это не укладывается в голове»: Зинченко высказался о возможном возвращении России в футбол

24 июня, 18:56
Александр Зинченко против возвращении футбольных клубов из России на европейскую арену

Александр Зинченко против возвращении футбольных клубов из России на европейскую арену (Фото: instagram.com/zinchenko)

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что не хотел бы возвращения российских сборных и клубов на европейскую арену.

Футболист лондонского Арсенала не знает, что поменяется в будущем, однако сейчас россияне не должны играть на мировом уровне.

«Сейчас для меня это даже не укладывается в голове. Не знаю, что будет в будущем. У меня есть четкая позиция по отношению к этой стране. Я много раз об этом говорил, но не принимаю решения».

Зинченко прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который выразил надежду, что после мира в Украине сборные и клубы страны-оккупанта снова будут выступать на международных соревнованиях.

«Не знаю, что сказать. Я не тот человек, чьи слова что-то меняют. Прежде всего, мы должны остановить войну, потому что люди до сих пор гибнут», — сказал Зинченко в интервью польскому изданию Weszlo.

Напомним, в 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях после полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что ФИФА ввела санкции против российского клуба из-за отказа платить Мариуполю.

