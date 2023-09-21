Арбитр «простил» Зинченко, сыгравшего рукой в штрафной при скользком счете в матче Лиги чемпионов — видео 21 сентября, 09:01 Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Лондонский Арсенал разгромил нидерландский ПСВ в рамках первого тура Лиги чемпионов. На нашем сайте доступны результаты и видеообзоры всех матчей турнира, которые состоялись 20 сентября.

«Канониры» повели в счете уже на восьмой минуте встречи после удачного добивания от Сака. На 20-й минуте голом отметился Леонардо Троссард, а на 38-й Жезус сделал счет разгромным.

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Во втором тайме англичане еще раз огорчили гостей. Свое имя в протокол записал Мартин Эдегор, сделав счет 4:0.

Интересный эпизод произошел при счете 1:0, когда мяч в штрафной Арсенала попал в руку украинскому защитнику лондонцев Александру Зинченко.

Впрочем, главный арбитр встречи не поставил пенальти в пользу ПСВ даже после просмотра видеоповтора.

Фото: Скриншот Megogo

Фото: Скриншот Megogo

Фото: Скриншот Megogo

Ранее сообщалось, что Бавария в бешеном матче Лиги чемпионов перестреляла Манчестер Юнайтед.