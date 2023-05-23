Легенда Ливерпуля включил звезду сборной Украины в команду лучших футболистов английской Премьер-лиги 23 мая, 11:04 Зинченко стал ключевым игроком Арсенала (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Знаменитый экс-футболист Ливерпуля и сборной Англии Джейми Каррагер составил символическую сборную сезона в английской Премьер-лиге

Об этом сообщает Daily Mail.

В списке лучших футболистов сезона АПЛ нашлось место украинскому футболисту лондонского Арсенала Александру Зинченко.

Наибольшее представительство в символической команде получил Манчестер Сити — четыре игрока.

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Символическая сборная АПЛ от Джейми Каррагера:

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль)

Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал)

Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

Нападающие: Мохамед Салах (Ливерпуль), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко из-за травмы уже не сыграет в этом сезоне.

Была информация, что травма может не позволить Зинченко сыграть за сборную Украины в матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты, которые состоятся 16-го и 19-го июня соответственно.

