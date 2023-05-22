Невероятное счастье: Звезда сборной Украины во второй раз станет отцом — видео

22 мая, 19:04
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Александр Зинченко и Влада Седан (Фото:Влада Седан vіа Instagram)

Александр Зинченко и Влада Седан (Фото:Влада Седан vіа Instagram)

Футболист сборной Украины Александр Зинченко объявил, что ждет ребенка.

Украинский игрок лондонского Арсенала вместе со своей возлюбленной Владой Седан сообщили, что вскоре станут родителями во второй раз.

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Пара опубликовала видеоролик в Instagram, в котором сообщили о радостной новости. К видео предоставлен УЗИ-снимок

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«Мы тебя ждем», — гласит подпись.

Отметим, что супругов уже есть дочь Ева, которая родилась 1 августа 2021 года.

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В текущем сезоне Зинченко провел 33 матча за Арсенал, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что украинец принял участие в яркой фотосессии.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Александр Зинченко

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