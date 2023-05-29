Экс-форвард сборной Англии включил Зинченко в символическую сборную АПЛ
Александр Зинченко (Фото:Reuters/Paul Childs)
Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч включил украинского футболиста Александра Зинченко в команду сезона АПЛ сезона-2022/23.
Английский футболист выбрал лучших 11 игроков, которые вошли в символическую сборную.
В команду году по мнению Крауча вошли три представителя лондонского Арсенала.
- Вратарь: Ник Поуп (Ньюкасл);
- Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Джонс Стоунз (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);
- Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
- Нападающие: Букайо Сака (Арсенал), Харри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
В текущем сезоне украинец принял участие в 33 матчах, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Зинченко забавно потроллил капитана Арсенала.