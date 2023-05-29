Экс-форвард сборной Англии включил Зинченко в символическую сборную АПЛ

29 мая, 18:01
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Александр Зинченко (Фото:Reuters/Paul Childs)

Александр Зинченко (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч включил украинского футболиста Александра Зинченко в команду сезона АПЛ сезона-2022/23.

Английский футболист выбрал лучших 11 игроков, которые вошли в символическую сборную.

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В команду году по мнению Крауча вошли три представителя лондонского Арсенала.

Видео дня

  • Вратарь: Ник Поуп (Ньюкасл);
  • Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Джонс Стоунз (Манчестер Сити), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал);
  • Полузащитники: Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити);
  • Нападающие: Букайо Сака (Арсенал), Харри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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В текущем сезоне украинец принял участие в 33 матчах, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Зинченко забавно потроллил капитана Арсенала.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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