Экс-форвард сборной Англии включил Зинченко в символическую сборную АПЛ 29 мая, 18:01 Александр Зинченко (Фото:Reuters/Paul Childs)

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч включил украинского футболиста Александра Зинченко в команду сезона АПЛ сезона-2022/23.



Английский футболист выбрал лучших 11 игроков, которые вошли в символическую сборную.

В команду году по мнению Крауча вошли три представителя лондонского Арсенала.

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Вратарь: Ник Поуп ( Ньюкасл);

Ньюкасл); Защитники: Киран Триппьер ( Ньюкасл), Джонс Стоунз ( Манчестер Сити), Свен Ботман ( Ньюкасл), Александр Зинченко ( Арсенал);

Ньюкасл), Джонс Стоунз Манчестер Сити), Свен Ботман Ньюкасл), Александр Зинченко Арсенал); Полузащитники: Мартин Эдегор ( Арсенал), Родри ( Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне ( Манчестер Сити);

Арсенал), Родри Манчестер Сити), Кевин Де Брюйне Манчестер Сити); Нападающие: Букайо Сака ( Арсенал), Харри Кейн ( Тоттенхэм), Эрлинг Холанд ( Манчестер Сити).

В текущем сезоне украинец принял участие в 33 матчах, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.



Ранее сообщалось, что Зинченко забавно потроллил капитана Арсенала.