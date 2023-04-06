Зинченко возглавил необычный рейтинг в английской Премьер-лиге

6 апреля, 12:23
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Зинченко стал одним из лидеров клуба (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Зинченко стал одним из лидеров клуба (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко является самым дисциплинированным игроком английской Премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает Opta.

Согласно статистике, Зинченко фолит в среднем каждые 583 минуты, что является лучшим показателем среди полевых игроков, сыгравших более 900 минут в сезоне.

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Следом за украинцем идет защитник Брентфорда Мадс Расмуссен, который фолит каждые 465 минут. В топ-5 также попали Итан Пиннок (Брентфорд, 360 минут), Эзри Конса (Астон Вилла, 279 минут) и Свен Ботман (Ньюкасл, 238 минут).

https://twitter.com/OptaJoe/status/1643631308193628165?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1643631308193628165%7Ctwgr%5E7583a4e8a09c456c5eaea708dbcaee66da53975c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2Fru%2Fzinchenko_stal_liderom_apl_po_neozhidannomu_pokazatelju_n766988%2F

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших футболистов Европы по версии The Athletic.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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