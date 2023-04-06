Зинченко возглавил необычный рейтинг в английской Премьер-лиге 6 апреля, 12:23 Зинченко стал одним из лидеров клуба (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Защитник сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко является самым дисциплинированным игроком английской Премьер-лиги (АПЛ).

Об этом сообщает Opta.

Согласно статистике, Зинченко фолит в среднем каждые 583 минуты, что является лучшим показателем среди полевых игроков, сыгравших более 900 минут в сезоне.

Видео дня

Следом за украинцем идет защитник Брентфорда Мадс Расмуссен, который фолит каждые 465 минут. В топ-5 также попали Итан Пиннок (Брентфорд, 360 минут), Эзри Конса (Астон Вилла, 279 минут) и Свен Ботман (Ньюкасл, 238 минут).





Ранее сообщалось, что Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших футболистов Европы по версии The Athletic.