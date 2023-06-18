«Самый лучший папа». Александр Зинченко получил милое поздравление с Днем отца — видео

18 июня, 15:36
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Семья Зинченко (Фото:Инстаграм: v.lada_sedan)

Семья Зинченко (Фото:Инстаграм: v.lada_sedan)

Сегодня, 18 июня, в Украине празднуют День отца. Самые родные девушки игрока сборной Украины и лондонского Арсенала трогательно поздравили его с праздником.

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Жена Александра — Влада Зинченко, опубликовала в своем Instagram видео, в котором собрала лучшие моменты отца с дочкой, которые сняла на камеру.

«С Днем отца. Самый лучший папа», — написала Влада.

Видео дня

Ранее сообщалось, что семья Зинченко ждет второго ребенка.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Александр Зинченко

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