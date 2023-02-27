Александрия и Металлист 1925 года устроили голевое шоу в первом матче весенней части украинской Премьер-лиги — видео

27 февраля, 15:37
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Команды забили шесть голов (Фото:УПЛ)

Команды забили шесть голов (Фото:УПЛ)

Александрия и Металлист 1925 года сыграли в результативную ничью 3:3 в перенесенном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги, который открыл весеннюю часть чемпионата.

Александрия открыла счет в начале матча после точного удара Третьякова, однако Металлист 1925 года еще до перерыва вышел вперед — отличились Ткачук и Бычек.

На старте второго тайма Шершень сделал счет 3:1 в пользу харьковского клуба, но удержать победу гостям не удалось. Сначала Третьяков отквитал один гол, а ближе к завершению встречи Кобзар сравнял счет.

Видео дня

Александрия - Металлист 1925 3:3
Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 - Ткачук, 21, Бычек, 32, Шершень, 47

https://www.youtube.com/watch?v=TqKiCu8s2Qs&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Александрия уволила главного тренера Юрия Гуру, а новым наставником клуба стал Руслан Ротань.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) ФК Александрия

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