Александрия и Металлист 1925 года устроили голевое шоу в первом матче весенней части украинской Премьер-лиги — видео 27 февраля, 15:37 Команды забили шесть голов (Фото:УПЛ)

Александрия и Металлист 1925 года сыграли в результативную ничью 3:3 в перенесенном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги, который открыл весеннюю часть чемпионата.



Александрия открыла счет в начале матча после точного удара Третьякова, однако Металлист 1925 года еще до перерыва вышел вперед — отличились Ткачук и Бычек.

На старте второго тайма Шершень сделал счет 3:1 в пользу харьковского клуба, но удержать победу гостям не удалось. Сначала Третьяков отквитал один гол, а ближе к завершению встречи Кобзар сравнял счет.

Видео дня

Александрия - Металлист 1925 3:3

Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 - Ткачук, 21, Бычек, 32, Шершень, 47



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Александрия уволила главного тренера Юрия Гуру, а новым наставником клуба стал Руслан Ротань.

