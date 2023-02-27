Александрия и Металлист 1925 года устроили голевое шоу в первом матче весенней части украинской Премьер-лиги — видео
Команды забили шесть голов (Фото:УПЛ)
Александрия и Металлист 1925 года сыграли в результативную ничью 3:3 в перенесенном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги, который открыл весеннюю часть чемпионата.
Александрия открыла счет в начале матча после точного удара Третьякова, однако Металлист 1925 года еще до перерыва вышел вперед — отличились Ткачук и Бычек.
На старте второго тайма Шершень сделал счет 3:1 в пользу харьковского клуба, но удержать победу гостям не удалось. Сначала Третьяков отквитал один гол, а ближе к завершению встречи Кобзар сравнял счет.
Александрия - Металлист 1925 3:3
Голы: Третьяков, 7, 68, Кобзар, 81 - Ткачук, 21, Бычек, 32, Шершень, 47
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Александрия уволила главного тренера Юрия Гуру, а новым наставником клуба стал Руслан Ротань.