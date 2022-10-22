Украинская Премьер-лига. Александрия победила и вышла на третье место — видео

22 октября, 18:56
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Александрия набрала 16 очков и стала третьей в турнирной таблице (Фото:Украинская Премьер-лига)

Александрия набрала 16 очков и стала третьей в турнирной таблице (Фото:Украинская Премьер-лига)

Александрия обыграла Львов в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги и вышла на третье место в турнирной таблице.

Номинальные хозяева одержали победу со счетом 2:0. Три очка команде Юрия Гуры принесли голы Владислава Калитвинцева и Андрея Цурикова.

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Александрия — Львов 2:0
Голы: Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 66

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=3m97hi6u6Oc

Эта победа позволила Александрии набрать 16 очков и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Турнирная таблица

football.ua
Фото: football.ua

Сообщалось, что матч 9-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и Минаем перенесен на декабрь.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Видео Чемпионат Украины ФК Александрия ФК Львов

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