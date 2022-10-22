Украинская Премьер-лига. Александрия победила и вышла на третье место — видео
Александрия набрала 16 очков и стала третьей в турнирной таблице (Фото:Украинская Премьер-лига)
Александрия обыграла Львов в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги и вышла на третье место в турнирной таблице.
Номинальные хозяева одержали победу со счетом 2:0. Три очка команде Юрия Гуры принесли голы Владислава Калитвинцева и Андрея Цурикова.
Александрия — Львов 2:0
Голы: Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 66
Эта победа позволила Александрии набрать 16 очков и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Турнирная таблица
Сообщалось, что матч 9-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и Минаем перенесен на декабрь.
НВ