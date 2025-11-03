«Поддержка должна быть силой, а не бременем». Серебряный призер УПЛ обратился к своим болельщикам после санкций КДК

Александрия, которая в прошлом сезоне завоевала серебряные награды УПЛ, обратился к своим болельщикам после очередного наказания от Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Об этом сообщает пресс-служба Александрии.

Причиной стала пиротехника, которую фанаты использовали во время матча 10-го тура УПЛ против Эпицентра.

По решению КДК, команда вынуждена провести следующий домашний поединок против житомирского Полесья с частично закрытыми трибунами — в частности, будет недоступен 10-й сектор. Кроме того, клуб оштрафован на значительную сумму.

В официальном обращении Александрия отметила, что такие систематические штрафы становятся тяжелым финансовым бременем для бюджета команды. Александрия призвала фанатов не подводить любимый клуб и поддерживать его без нарушений.

Клуб также предупредил, что в случае повторения подобных инцидентов команда может провести матчи вообще без болельщиков.

«Мы не можем и не хотим представить Александрию без ее горячих фанатов. Мы рассчитываем на каждого из вас, ведь вы — наш двенадцатый игрок. Но настоящая поддержка — это, прежде всего, ответственность и уважение к клубу, который вы любите.

Мы вместе на поле и за его пределами. Ваша поддержка должна быть нашей силой, а не финансовым бременем", — говорится в обращении.

Матч 12-го тура УПЛ Александрия — Полесье состоится 9 ноября в 13:00 на стадионе Ника.

