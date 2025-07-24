Украинский клуб встретится с соперником из Сербии во втором отборочном раунде Лиги конференций.

Поединок Александрия — Партизан пройдет в четверг, 24 июля. Начало в 20:00.

Матч в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

В букмекерских конторах фаворит встречи украинский клуб. Котировки на матч: победа Александрии — 2.44, ничья — 3.20, победа Партизана — 3.00.

Партизан является одним из самых успешных клубов страны, на его счету 27 побед в чемпионатах и 16 в Кубках Югославии/СРЮ/Сербии. В прошлом сезоне команда заняла второе место в национальном чемпионате.

Следует отметить, что в начале июля Партизан был участником товарищеского турнира в Москве, где сыграл против местных ЦСКА и Динамо. Сообщалось, что за участие в турнире сербы получили 250 тысяч евро.

Напомним, на старте сезона-2024/25 Партизан играл с Динамо Киев в квалификации Лиги чемпионов. Тогда украинский клуб разгромил соперника по сумме двух встреч — 9:2.

Если Александрии удастся пройти сербский клуб, то дальше она сыграет против лучшей команды в паре Мидтьюлланн (Дания) — Хиберниан (Шотландия).