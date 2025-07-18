Александрия сыграет в квалификации Лиги конференций с клубом, который за деньги ездил на турнир в Москву

Серебряный призер УПЛ встретится с сербским Партизаном, который попал в этот раунд Лиги конференций после поражения в первом квалификационном раунде Лиги Европы от АЕК Ларнака (0:1, 2:1, 5:6 — по пенальти).

Первый поединок между Александрией и Партизаном состоится 24 июля в польском Катовице, ответный матч — 31 июля в Белграде.

Следует отметить, что в начале июля Партизан был участником товарищеского турнира в Москве, где сыграл против ЦСКА и московского Динамо. Сообщалось, что за участие в турнире сербы получили 250 тысяч евро.

В Москве футболисты Партизана фотографировались на фоне Красной площади.

Ранее сообщалось, что андоррский клуб Санта Колома сотворил громкую сенсацию и стал соперником Полесья в квалификации Лиги конференций.