1 сентября закрывается трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах, в частности, английской Премьер-лиге. Этим летом немало слухов было о возможном переходе звезды сборной Украины Александра Зинченко.

Ранее СМИ сообщали, что универсальный футболист Арсенала принял решение остаться в лондонском клубе. Недавно Грэм Бэйли, эксперт TBR Football, заявил, что украинцем интересовался нидерландский Аякс, но этот трансфер не состоялся из-за высокой зарплаты Александра.

«Единственная причина, по которой Зинченко все еще остается в Арсенале, — это его высокая зарплата.

Да, мы видели, что Аякс интересовался им. Но — не буквально — думаю, у них кровь из глаз и носа пошла, когда они услышали, сколько он зарабатывает!

Вероятно, именно так сейчас реагирует большинство европейских клубов. Зарплаты в Премьер-лиге просто вышли на совершенно другой уровень.

И это касается не только Арсенала — мы видим это везде. Вот почему так много игроков застревают в АПЛ и не могут двигаться дальше. Клубы за пределами Англии просто не могут предложить такие зарплаты", — сказал Бэйли.

Этим летом Зинченко заинтересовался Милан, но впоследствии Россонери подписали левого защитника Первиса Эступиньяна. Сообщалось, что итальянский клуб не будет подписывать Александра.

Отметим, контракт Зинченко с Арсеналом завершается в 2026 году. В составе лондонской команды он провел 91 матч, забил три гола и сделал пять голевых передач.

В июле Арсенал завершил трансфер нападающего Спортинга Виктора Дьокереша.