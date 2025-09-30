В американском клубе приготовили борщ на день рождения защитника сборной Украины — фото
Александр Сваток (Фото: ФК Остин)
Техасский клуб МЛС Остин оригинально поздравил украинского защитника Александра Сватка с днем рождения.
27 сентября футболисту исполнился 31 год. В честь праздника команда сделала ему сюрприз и приготовила борщ. На столе рядом с кастрюлей и тарелками была также поздравительная открытка от клуба, текст которой оформлен в украинских цветах.
Фото блюда Сваток опубликовал в своем Instagram, подписав: «Спасибо, Остин».
Напомним, что Александр Сваток перешел в Остин летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 27 матчей за клуб в МЛС.
