В американском клубе приготовили борщ на день рождения защитника сборной Украины — фото

30 сентября, 18:00
Александр Сваток (Фото: ФК Остин)

Техасский клуб МЛС Остин оригинально поздравил украинского защитника Александра Сватка с днем рождения.

27 сентября футболисту исполнился 31 год. В честь праздника команда сделала ему сюрприз и приготовила борщ. На столе рядом с кастрюлей и тарелками была также поздравительная открытка от клуба, текст которой оформлен в украинских цветах.

Фото блюда Сваток опубликовал в своем Instagram, подписав: «Спасибо, Остин».

instagram.com/svatok39
Фото: instagram.com/svatok39

Напомним, что Александр Сваток перешел в Остин летом прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 27 матчей за клуб в МЛС.

Ранее мы писали, что украинский футболист забил в собственные ворота на последних минутах матча с Бешикташем.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол

