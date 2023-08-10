«Мне звонил Гвардиола». Зинченко признался, жалеет ли о своем уходе из Манчестер Сити 10 августа, 08:52 Александр Зинченко (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко рассказал о своих эмоциях после победы «горожан» в Лиге чемпионов.

По словам Зинченко, он поздравил бывших партнеров с триумфом в самом престижном турнире Европы. А когда на следующее утро ему позвонил Гвардиола, то подумал, что до сих пор спит.

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«Я был очень счастлив. Я болел за Сити, потому что знал, как клуб хотел выиграть Лигу чемпионов, как долго они к этому шли. Я был один раз за них. Я поздравил всех, а на следующий день с самого утра мне позвонил сам Пеп.

Когда я увидел, кто мне звонит, то подумал, что сплю. Первое, что Гвардиола мне сказал — что игроки, которые были на протяжении всего времени в Манчестер Сити — часть этого триумфа. Он меня также поздравил. Я был очень тронут в этот момент и поблагодарил его за все, что он для меня сделал".

Александр также добавил, что он не пожалел о своем переходе в лондонский Арсенал.

«Я скажу так — у нас всех одна жизнь и жалеть о чем-то у нас просто нет времени. Мы должны двигаться вперед. Да, у меня это произошло, и я очень счастлив, что у меня есть такой опыт игры за этот фантастический клуб с такими фантастическими людьми. Это жизнь», — сказал Зинченко в комментарии Бомбардиру.

Напомним, что Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов 2022/23 обыграл миланский Интер (1:0).

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко во второй раз стал отцом и показал трогательные фото.