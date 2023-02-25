Выбросил в мусорник. Футболист ФК Львов снял российский флаг в Турции — видео

25 февраля, 20:31
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Алексей Дитятьев (Фото:Алексей Дитятьев / Instagram)

Алексей Дитятьев (Фото:Алексей Дитятьев / Instagram)

Защитник футбольного клуба Львов Алексей Дитятьев снял флаг России с флагштока в Турции, где команда проводит сбор.

Соответствующее видео опубликовал сам спортсмен в Instagram.

«Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции», – написал Дитятьев.

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В комментариях к посту он добавил, что флаг страны-агрессора «немного полежал у унитаза, после чего отправился в мусор».

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Футбол Турция ФК Львов Российский флаг

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