Выбросил в мусорник. Футболист ФК Львов снял российский флаг в Турции — видео 25 февраля, 20:31 Алексей Дитятьев (Фото:Алексей Дитятьев / Instagram)

Защитник футбольного клуба Львов Алексей Дитятьев снял флаг России с флагштока в Турции, где команда проводит сбор.

Соответствующее видео опубликовал сам спортсмен в Instagram.



«Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции», – написал Дитятьев.

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В комментариях к посту он добавил, что флаг страны-агрессора «немного полежал у унитаза, после чего отправился в мусор».