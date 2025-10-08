«Все возможно». Экс-наставник Динамо не исключил возобновления тренерской карьеры

Михайличенко рассказал, что не исключает возвращения в кресло наставника, но отметил, что сейчас трудно строить планы на будущее, сообщает БЛИК.

«Сейчас говорить о каких-то планах на будущее не очень серьезно, потому что время такое, что не знаешь, что будет завтра. Вот я общался на днях с друзьями, предлагали встретиться через неделю. Так я ответил: давай так надолго вперед не загадывать, это такая жизнь сейчас, что планировать нельзя ни на неделю, ни на месяц вперед, а иногда и на час.

Жизнь все расставит по своим местам, все возможно", — сказал Михайличенко.

Михайличенко дважды возглавлял киевское Динамо: впервые с 2002 по 2004 годы, а во второй раз — с августа 2019 по июнь 2020 года.

Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь стал новым главным тренером Левого Берега.