«Это не очень порядочно». Экс-тренер Динамо рассказал, как Суркис увольнял его из клуба 17 февраля, 14:34 Алексей Михайличенко покинул Динамо в 2020 году (Фото:ФК Динамо)

Экс-наставник киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился деталями своего увольнения из клуба перед приходом на его место Мирчи Луческу.

В интервью YouTube-канала SportArena Михайличенко рассказал, что увольнение стало для него неожиданностью и об этом решении его сообщил юрист клуба, прислав соответствующее письмо.

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«Я столько лет проработал в Динамо и увольнял меня с помощью письма на электронную почту от какого-то юриста клуба — это не очень порядочно, считаю. Я не читал эту почту, не открывал.

Я готовился к следующему сезону, звоню по телефону Игорю Михайловичу [Суркису], а он: «Да не надо, ты уже уволен». Говорю: «Спасибо». На мой взгляд, президент не имеет права так поступать", — сказал Михайличенко.

Экс-тренер Динамо добавил, что не держит обиды за этот поступок.

Нет, образ никаких. Опыт, живем дальше", — подытожил Михайличенко.

Михайличенко дважды был главным тренером Динамо — в 2002—2004 и 2019−2020 годах.

С июля 2020 года главным тренером киевского клуба является румынский специалист Мирча Луческу.