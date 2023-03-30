Одноклубник Малиновского принес своей сборной драматичную победу прямым ударом с углового — видео 30 марта, 10:28 Санчес забил в компенсированное время (Фото:Selección Chilena via Twitter)

Нападающий французского Марселя Алексис Санчес неординарным голом одержал победу для сборной Чили в товарищеском матче против Парагвая.

На 93-й минуте при счете 2:2 чилийцы получили право на угловой, взявшийся исполнять Санчес.

Форвард неожиданно решил закрутить мяч в ворота, чем дезориентировал голкипера Парагвая Антони Сильву, не сумевшего справиться с ударом, отбив его в сетку.

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Примечательно, что аналогичный гол в ворота этого же голкипера Санчес забил прямым ударом с углового в матче отбора ЧМ-2022 в ноябре 2021 года.



Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Марьян Швед во время выступлений за Мехелен отличился голом из углового в товарищеском матче с Вольфсбургом.