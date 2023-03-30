Одноклубник Малиновского принес своей сборной драматичную победу прямым ударом с углового — видео

30 марта, 10:28
Поделиться:
Санчес забил в компенсированное время (Фото:Selección Chilena via Twitter)

Санчес забил в компенсированное время (Фото:Selección Chilena via Twitter)

Нападающий французского Марселя Алексис Санчес неординарным голом одержал победу для сборной Чили в товарищеском матче против Парагвая.

На 93-й минуте при счете 2:2 чилийцы получили право на угловой, взявшийся исполнять Санчес.

Читайте также:
Футболист украинского клуба забил гол прямым ударом с углового — видео

Форвард неожиданно решил закрутить мяч в ворота, чем дезориентировал голкипера Парагвая Антони Сильву, не сумевшего справиться с ударом, отбив его в сетку.

Видео дня

https://twitter.com/FootballReprt/status/1640547578994360321?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1640547578994360321%7Ctwgr%5Ee9d01524d19362940865ecaac77d5d973152e7ee%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.24tv.ua%2Faleksis-sanches-zabiv-gol-kutovogo-matchi-chili-paragvay-video_n2284429

Примечательно, что аналогичный гол в ворота этого же голкипера Санчес забил прямым ударом с углового в матче отбора ЧМ-2022 в ноябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Марьян Швед во время выступлений за Мехелен отличился голом из углового в товарищеском матче с Вольфсбургом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Чили

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X