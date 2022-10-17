«Получайте, кацапы обос***ные». Экс-звезда сборной Украины отреагировал на падение военного самолета в России — видео 17 октября, 22:20 Алиев родился в российском Хабаровске (Фото:Александр Алиев via Instagram)

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев отреагировал на падение военного самолета в российском городе Ейск.



Комментарием на событие в Краснодарском крае экс-полузащитник поделился в сторис Instagram.

Александр опубликовал ролик, в котором сказал: «Ну что вы, кацаперы русские? Начинаете ныть потихоньку? Вы живете в жилых домах, бл***. Вы такого никогда не видели? Как одна прошмандовка в Ейске там начала кричать. Так получайте. Это ваш же Путлер вас и бомбит.

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Вам так и надо, чтобы вы знали, бл***. И почему должны страдать и умирать наши маленькие детки, наши женщины невинные, наши пацаны? За что?".

Также Алиев заявил, что теперь россиянам придется страдать от взрывов из-за действий их президента.

Ролик бывший футболист подписал кратко: «Кацапы обос***ные».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Алиев родился в российском Хабаровске. В Киев он перебрался в 1999 году, попав в академию Динамо. Позже он сменил гражданство и начал выступать за сборную Украины.



Ранее Алиев жестко осудил войну, развязанную Россией против Украины.