«Получайте, кацапы обос***ные». Экс-звезда сборной Украины отреагировал на падение военного самолета в России — видео
Алиев родился в российском Хабаровске (Фото:Александр Алиев via Instagram)
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев отреагировал на падение военного самолета в российском городе Ейск.
Комментарием на событие в Краснодарском крае экс-полузащитник поделился в сторис Instagram.
Александр опубликовал ролик, в котором сказал: «Ну что вы, кацаперы русские? Начинаете ныть потихоньку? Вы живете в жилых домах, бл***. Вы такого никогда не видели? Как одна прошмандовка в Ейске там начала кричать. Так получайте. Это ваш же Путлер вас и бомбит.
Вам так и надо, чтобы вы знали, бл***. И почему должны страдать и умирать наши маленькие детки, наши женщины невинные, наши пацаны? За что?".
Также Алиев заявил, что теперь россиянам придется страдать от взрывов из-за действий их президента.
Ролик бывший футболист подписал кратко: «Кацапы обос***ные».
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Алиев родился в российском Хабаровске. В Киев он перебрался в 1999 году, попав в академию Динамо. Позже он сменил гражданство и начал выступать за сборную Украины.
Ранее Алиев жестко осудил войну, развязанную Россией против Украины.