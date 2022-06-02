Ракицкий через Алиева передал подарок для ВСУ — фото
Ракицкого перестали вызывать в сборную Украины с 2019 года (Фото:ФФУ)
Бывший защитник сборной Украины по футболу Ярослав Ракицкий через своего экс-партнера по национальной команды Александра Алиева передал два дрона для нужд Вооруженных сил страны.
Подарок военным от 32-летнего защитника последний продемонстрировал в сторис Instagram.
В комментарии к своему фото с двумя дронами Алиев написал: «Ярик, спасибо за подгон».
Ракицкий большую часть карьеры провел в донецком Шахтере. В 2019 году он перешел в санкт-петербургский Зенит, что вызвало бурю критики на фоне аннексией России украинских территорий.
С того времени Ярослава перестали вызывать в сборную Украины. После начала Россией полномасштабной войны против Украины защитник разорвал контракт с Зенитом и покинул РФ.
После этапа карьеры в санкт-петербургском клубе Ракицкий присоединился к Шахтеру.
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