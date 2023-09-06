«Продажный п****ок». Экс-игрок сборной Украины жестко отреагировал на появление Тимощука в Instagram Зенита — фото
Анатолий Тимощук (Фото:ФК Зенит)
Российский Зенит опубликовал фотографию с Анатолием Тимощуком в своем официальном Instagram-аккаунте.
На публикацию сразу же отреагировал бывший игрок киевского Динамо и главной команды страны Александр Алиев. Экс-футболист жестко проехался по Тимощуку у себя в stories.
«А вот и п****ок продажный Тимощук», — написал Алиев.
Напомним, Тимощук работает в структуре российского клуба, занимая должность ассистента главного тренера. Специалист продолжает работать в Зените после начала полномасштабной войны в Украине.
Также Тимощука лишили всех титулов и запретили заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Стоит отметить, что после вторжения России в Украину Алиев вступил в тероборону Киева.
Ранее сообщалось, что Анатолий Тимощук получил паспорт Румынии.