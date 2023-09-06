«Продажный п****ок». Экс-игрок сборной Украины жестко отреагировал на появление Тимощука в Instagram Зенита — фото 6 сентября, 14:32 Анатолий Тимощук (Фото:ФК Зенит)

Российский Зенит опубликовал фотографию с Анатолием Тимощуком в своем официальном Instagram-аккаунте.

На публикацию сразу же отреагировал бывший игрок киевского Динамо и главной команды страны Александр Алиев. Экс-футболист жестко проехался по Тимощуку у себя в stories.

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«А вот и п****ок продажный Тимощук», — написал Алиев.

Фото: Instagram Алиева

Напомним, Тимощук работает в структуре российского клуба, занимая должность ассистента главного тренера. Специалист продолжает работать в Зените после начала полномасштабной войны в Украине.

Также Тимощука лишили всех титулов и запретили заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Стоит отметить, что после вторжения России в Украину Алиев вступил в тероборону Киева.

Ранее сообщалось, что Анатолий Тимощук получил паспорт Румынии.