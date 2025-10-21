«Он — лучший в мире». Тренер Реала спрогнозировал, кем в будущем может стать конкурент Лунина

21 октября, 18:34
Хаби Алонсо (Фото: REUTERS/Виолета Сантос Моура)

Главный тренер Реала Хаби Алонсо высказался об основном вратаре команды Тибо Куртуа.

Алонсо сравнил Куртуа с легендарным Икером Касильясом и предположил, что бельгиец имеет потенциал для тренерской карьеры, сообщает Madrid Xtra.

«Куртуа или Икер Касильяс? Тибо — лучший в мире. Он также интересуется игрой. В будущем он мог бы стать тренером. Для тренера важно иметь связь с игроками, которые любят понимать футбол.

Я пережил несколько фантастических моментов с Икером, поэтому не могу выбрать только одного. Сейчас у меня есть Тибо, но Икер — это Икер", — сказал Алонсо.

Следует отметить, что в Реале выступает украинский голкипер Андрей Лунин, который уже длительное время не может выиграть конкуренцию у Куртуа и редко выходит в основе.

Ранее сообщалось, что Куртуа получил повреждение перед матчем в Лиге чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин Тибо Куртуа Хаби Алонсо

