Голкипер сборной Украины официально перешел в титулованный европейский клуб

10 августа, 20:37
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Трубин подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Шахтёр)

Трубин подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Шахтёр)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубина перешел из донецкого Шахтера в лиссабонскую Бенфику.

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуб.

22-летний украинский вратарь подписал с Бенфикой контракт на пять лет.

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Другие детали не разглашаются, однако ранее была информация, что Бенфика заплатила за Трубина 10 млн евро + 1 млн бонусами. Также Шахтер может получить 40 процентов от следующей продажи голкипера.

Видео дня

https://twitter.com/slbenfica_en/status/1689683670511099910

Бенфика является самым титулованным клубом Португалии, 38 раз выиграв чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Пятов завершил карьеру после 16 лет игры за Шахтер.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Сборная Украины Бенфика

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