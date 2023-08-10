Голкипер сборной Украины официально перешел в титулованный европейский клуб 10 августа, 20:37 Трубин подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Шахтёр)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубина перешел из донецкого Шахтера в лиссабонскую Бенфику.

Об этом сообщает официальный сайт португальского клуб.

22-летний украинский вратарь подписал с Бенфикой контракт на пять лет.

Другие детали не разглашаются, однако ранее была информация, что Бенфика заплатила за Трубина 10 млн евро + 1 млн бонусами. Также Шахтер может получить 40 процентов от следующей продажи голкипера.

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Бенфика является самым титулованным клубом Португалии, 38 раз выиграв чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что вратарь Андрей Пятов завершил карьеру после 16 лет игры за Шахтер.

