«Хорошо, что не выпустил Трубина». Тренер Бенфики объяснил, почему оставил украинского голкипера на скамейке запасных в матче против Эштрелы

20 августа, 14:29
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Трубин подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Бенфика)

Трубин подписал контракт на пять лет (Фото:ФК Бенфика)

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин остался в запасе в матче против клуба Эштрела Амадора во втором туре чемпионата Португалии.

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По словам тренера лиссабонцев Рогера Шмидта, у Трубина есть большой потенциал стать основным вратарем Бенфики, однако сначала украинцу нужно привыкнуть к новой команде.

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«Трубин — новый вратарь. Анатолий имеет потенциал стать первым номером Бенфики, но он был с нами всего 8 дней, поэтому ему нужно ко всему привыкнуть. Я думаю, что это было правильное решение, ведь Соареш подтвердил, что у нас есть три очень хороших вратаря», — цитирует Шмидта официальный сайт Бенфики.

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Напомним, что Трубин подписал с португальским грандом контракт на пять лет.

Отметим, что в субботу, 26 августа, Бенфика на выезде сыграет против Жил Висенте.

Ранее сообщалось, что Мудрик поэтично прокомментировал первую тренировку Трубина в Бенфике.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Бенфика Анатолий Трубин

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