Пришло время. Голкипер сборной Украины может дебютировать за европейский клуб в ближайшем матче — СМИ 15 сентября, 09:47 Анатолий Трубин (Фото:УАФ)

Вратарь сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин имеет хорошие шансы впервые сыграть за португальский клуб в матче пятого тура против Визелы. Матч состоится 16 сентября в 22:30.

Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, главный тренер команды Рогер Шмидт считает, что пришло время для того, чтобы украинец дебютировал в составе Бенфики.

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Отметим, что Трубин не сыграл в этом сезоне ни одного официального матча во всех турнирах.

Напомним, что украинский голкипер перешел из Шахтера в Бенфику летом этого года.

Ранее Анатолий Трубин признался, с какими проблемами столкнулся в португальском топ-клубе.