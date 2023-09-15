Пришло время. Голкипер сборной Украины может дебютировать за европейский клуб в ближайшем матче — СМИ

15 сентября, 09:47
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Анатолий Трубин (Фото:УАФ)

Анатолий Трубин (Фото:УАФ)

Вратарь сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин имеет хорошие шансы впервые сыграть за португальский клуб в матче пятого тура против Визелы. Матч состоится 16 сентября в 22:30.

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Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, главный тренер команды Рогер Шмидт считает, что пришло время для того, чтобы украинец дебютировал в составе Бенфики.

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Отметим, что Трубин не сыграл в этом сезоне ни одного официального матча во всех турнирах.

Напомним, что украинский голкипер перешел из Шахтера в Бенфику летом этого года.

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Ранее Анатолий Трубин признался, с какими проблемами столкнулся в португальском топ-клубе.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Бенфика Анатолий Трубин

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