В качестве конкурента: Голкипер сборной Украины попал в сферу интересов топ-клуба Англии
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)
Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин может перебраться в чемпионат Англии.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, Челси заинтересован в услугах украинского игрока.
По информации источника, «синие» изучают вариант того, что Кепа Аррисабалага будет основным голкипером команды, а Трубин будет составлять роль конкурента.
Отмечается, что английский клуб не готов платить большие деньги за Майка Меньяна (Милан) или Андре Онана (Интер), так что готов рассмотреть вариант с Трубиным, который будет стоить значительно дешевле.
Напомним, Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.
Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов готов выложить крупную сумму за трансфер вратаря сборной Украины.