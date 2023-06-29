В качестве конкурента: Голкипер сборной Украины попал в сферу интересов топ-клуба Англии

29 июня, 09:35
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Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, Челси заинтересован в услугах украинского игрока.

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По информации источника, «синие» изучают вариант того, что Кепа Аррисабалага будет основным голкипером команды, а Трубин будет составлять роль конкурента.

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Отмечается, что английский клуб не готов платить большие деньги за Майка Меньяна (Милан) или Андре Онана (Интер), так что готов рассмотреть вариант с Трубиным, который будет стоить значительно дешевле.

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Напомним, Трубин стал чемпионом Украины в составе Шахтера по итогам прошедшего сезона. На его счету 38 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых 14 раз он оставил свои ворота в целостности.

Ранее сообщалось, что финалист Лиги чемпионов готов выложить крупную сумму за трансфер вратаря сборной Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси ФК Шахтер

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