Голкипер сборной Украины может перейти в титулованный испанский клуб — СМИ 17 февраля, 16:42 Анатолий Трубин пока не продлил Контракт с Шахтером (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может перейти из донецкого Шахтера в испанскую Севилью, сообщает El Gol.

По информации источника, Севилью может покинуть основной голкипер Боно, за которого английские Вест Хэм, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед предлагают 20 млн. евро.

В связи с этим Севилья начала поиски нового вратаря и среди кандидатов оказался Трубин, за которого испанский клуб готов заплатить 5 млн евро.

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Отмечается, что Севилья уже следит за Трубиным некоторое время, а вратарь не желает продлевать контракт с Шахтером, поскольку хочет попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

Контракт Трубина с Шахтером действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал голкипера полтавской Ворсклы и сборной Украины Дмитрия Ризныка.