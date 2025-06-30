Трубин отреагировал на вылет Бенфики с клубного ЧМ после драматичного матча с Челси
Анатолий Трубин подвел итоги участия Бенфики на клубном чемпионате мира (Фото: instagram.com/anatoliytrubin81)
Голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал поражение от Челси (1:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Украинский вратарь опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором подвел итоги турнира.
«Наш финальный матч на клубном чемпионате мира был долгим и тяжелым. Спасибо всем, кто был рядом — это чувствовалось.
Этот турнир дал опыт, который останется навсегда".
Напомним, что на 86-й минуте при счете 1:0 в пользу Челси матч был прерван из-за погодных условий почти на два часа.
После возобновления игры в компенсированное время Бенфика сравняла счет благодаря голу Анхеля Ди Марии с пенальти. В дополнительное время «орлы» остались в меньшинстве, а затем пропустили три гола.
