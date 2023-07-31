Анатолий Трубин опроверг информацию Игоря Цыганыка о согласованном контракте с Интером 31 июля, 23:29 Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)

Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на инсайд Игоря Цыганыка относительно своего будущего.

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Журналист сообщил, что голкипер уже согласовал свой контракт с Интером, который установил окончательную цену на Анатолия в размере 12 миллионов евро.

Эта информация удивила Трубина, и тот в комментариях под постом в БФ оставил смайлик мужчины, который прикрывает лицо рукой, намекая на абсурд ситуации.

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Фото: Instagram БФ

Напомним, что контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024-го года.

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Ранее сообщалось, что трансфер голкипера сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолия Трубина в миланский Интер может сорваться.