Анатолий Трубин опроверг информацию Игоря Цыганыка о согласованном контракте с Интером
Анатолий Трубин (Фото:ФК Шахтер)
Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на инсайд Игоря Цыганыка относительно своего будущего.
Журналист сообщил, что голкипер уже согласовал свой контракт с Интером, который установил окончательную цену на Анатолия в размере 12 миллионов евро.
Эта информация удивила Трубина, и тот в комментариях под постом в БФ оставил смайлик мужчины, который прикрывает лицо рукой, намекая на абсурд ситуации.
Напомним, что контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024-го года.
Ранее сообщалось, что трансфер голкипера сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолия Трубина в миланский Интер может сорваться.