«Нам тоже очень больно». Вратарь сборной Украины U-21 недоволен критикой болельщиков после поражения Испании в полуфинале Евро-2023 6 июля, 12:11 Анатолий Трубин (Фото:УАФ)

Голкипер молодежной украинской сборной Анатолий Трубин прокомментировал разгромное поражение (5:1) от испанцев в шаге от финала турнира.

В своем Instagram-аккаунте игрок опубликовал пост, в котором ответил на критику фанов и написал, что хотел видеть сборную в финале Евро U-21 не меньше их. Также Анатолий поблагодарил всех за искреннюю поддержку.

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«Легче всего написать комментарий: «Слишком рано расслабились». Но нам болит не меньше, чем вам.

Мы хотели выиграть так же сильно, как вы нам желали победы. Спасибо всем, кто делал это искренне и до конца", — написал Трубин.

Несмотря на вылет из турнира, Украина впервые забронировала себе место на Олимпийских играх-2024, которые пройдут во Франции.

Ранее Ротань назвал причины сокрушительного поражения Украины от Испании на молодежном Евро.

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