«Вспоминаю себя в их годы». Голкипер сборной Украины в восторге от поддержки болельщиков на поединках против Англии и Италии — фото 14 сентября, 08:56 Трубин (Фото:ФК Шахтёр)

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поблагодарил фанатов за поддержку в матчах отбора на Евро-2024.

В своем Instagram Трубин опубликовал фото с болельщиками и отметил, что на этих сборах они были особенными.

«На этих сборах национальной сборной особенными были болельщики.

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В Польше встречались с маленькими фанатами. Вспоминаю себя в их возрасте. Представляю, как они ждали приезда сборной.

Поэтому стараюсь не отказывать в фото и автографах без веских причин.

Большое спасибо всем болельщикам за поддержку на этих важных для команды матчах. До встречи в октябре", — написал Трубин.

Напомним, что сборная Украины добыла одно очко в сентябрьских матчах отбора на Евро-2024. Подопечные Реброва сыграли в сенсационную ничью с Англией (1:1) и потерпели поражение от итальянцев.

Ранее легенда Динамо Йожеф Сабо разнес сборную Украины за поражение от Италии.

