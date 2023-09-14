«Вспоминаю себя в их годы». Голкипер сборной Украины в восторге от поддержки болельщиков на поединках против Англии и Италии — фото
Трубин (Фото:ФК Шахтёр)
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поблагодарил фанатов за поддержку в матчах отбора на Евро-2024.
В своем Instagram Трубин опубликовал фото с болельщиками и отметил, что на этих сборах они были особенными.
«На этих сборах национальной сборной особенными были болельщики.
В Польше встречались с маленькими фанатами. Вспоминаю себя в их возрасте. Представляю, как они ждали приезда сборной.
Поэтому стараюсь не отказывать в фото и автографах без веских причин.
Большое спасибо всем болельщикам за поддержку на этих важных для команды матчах. До встречи в октябре", — написал Трубин.
Напомним, что сборная Украины добыла одно очко в сентябрьских матчах отбора на Евро-2024. Подопечные Реброва сыграли в сенсационную ничью с Англией (1:1) и потерпели поражение от итальянцев.
Ранее легенда Динамо Йожеф Сабо разнес сборную Украины за поражение от Италии.