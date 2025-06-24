«Как сказка или фильм». Трубин назвал футболиста Бенфики, которым восхищается

Анатолий Трубин перешел из Шахтера в Бенфику в 2023 году (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Украинский вратарь португальской Бенфики Анатолий Трубин признался, что получает большое удовольствие от работы и игры в одной команде с легендарным чемпионом мира Анхелем Ди Марией.

23-летний голкипер рассказал о подходе Ди Марии к футболу, подчеркнув, что старается перенимать у него лучшие качества.

«Он тренируется наедине, когда чувствует в этом потребность. За день до матча, если хочет попрактиковать штрафные или пенальти — для меня это фантастика. Это прекрасная возможность поучиться у одного из лучших.

Когда я только перешел [в Бенфику], для меня работа с Ди Марией была похожа на фильм, сказку или что-то подобное. Я видел, как он играл за Реал, Манчестер Юнайтед и ПСЖ, поэтому возможность делить с ним раздевалку — это невероятно. Я даже не могу представить, как бы он играл в своей лучшей форме", — цитирует Трубина Maisfutebol.

37-летний Ди Мария покинет Бенфику после клубного чемпионата мира-2025. Аргентинец возвращается в родной Росарио Сентраль.

На клубном уровне Ди Мария становился чемпионом Португалии, Испании и Франции, выигрывал Лигу чемпионов и ряд других трофеев.

С 2008 по 2024 год выступал за сборную Аргентины по футболу, отметившись 31 голом в 145 матчах. С национальной командой выигрывал чемпионат мира (2022), Кубок Америки (2021, 2024) и Олимпийские игры (2008).

