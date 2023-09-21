«Болезненный опыт». Анатолий Трубин разочарован поражением своей команды на старте Лиги чемпионов 21 сентября, 13:16 Анатолий Трубин (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин, который привез пенальти в свои ворота в начале встречи, прокомментировал поражение от Зальцбурга в первом туре ЛЧ.

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В своем Instagram-аккаунте украинец поделился впечатлениями от матча и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Не тот результат и не тот перформанс, которого все ожидали. Этот опыт болезненный, но важный.

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В дальнейшем главная задача — продолжать работать и становиться лучше. Спасибо за поддержку", — написал Трубин.

Ранее тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил выступление Трубина в Лиге чемпионов.