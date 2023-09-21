«Болезненный опыт». Анатолий Трубин разочарован поражением своей команды на старте Лиги чемпионов

21 сентября, 13:16
Поделиться:
Анатолий Трубин (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Анатолий Трубин (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Голкипер сборной Украины и Бенфики Анатолий Трубин, который привез пенальти в свои ворота в начале встречи, прокомментировал поражение от Зальцбурга в первом туре ЛЧ.

Читайте также:
Назван лучший игрок Шахтера в матче с Порту в Лиге чемпионов

В своем Instagram-аккаунте украинец поделился впечатлениями от матча и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Не тот результат и не тот перформанс, которого все ожидали. Этот опыт болезненный, но важный.

Видео дня

В дальнейшем главная задача — продолжать работать и становиться лучше. Спасибо за поддержку", — написал Трубин.

Читайте также:
Арбитр «простил» Зинченко, сыгравшего рукой в штрафной при скользком счете в матче Лиги чемпионов — видео

Ранее тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил выступление Трубина в Лиге чемпионов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Бенфика Анатолий Трубин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X