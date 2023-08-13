Анчелотти в восторге от Лунина: украинец действовал спокойно и с уверенностью в себе 13 августа, 11:04 Андрей Лунин (Фото:ФК Реал)

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти оценил игру Андрея Лунина в матче против Атлетика из Бильбао (0:2).

Наставник «сливочных» расхвалил украинского голкипера за уверенную игру, однако отметил, что у Андрея было немного возможностей, чтобы показать свое качество.

«Лунин действовал очень хорошо, очень спокойно, очень сосредоточенно и с уверенностью в себе. Он хорошо забирал верховые мячи. У него было немного возможностей показать свое качество», — сказал Анчелотти, передает Marca.

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Отметим, что из-за травмы Куртуа Андрей Лунин вышел в старте на матч против Атлетика и сохранил ворота сухими, выполнив один сейв.

Ранее главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после серьезной травмы бельгийца.