«Мы полностью ему доверяем». Главный тренер Реала оценил перспективы Лунина после травмы основного вратаря 11 августа, 14:06 Карло Анчелотти (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти заявил, что возлагает большие надежды на украинского вратаря Андрея Лунина после того, как основной голкипер команды Тибо Курту получил тяжелую травму и выбыл на длительный срок

Анчелотти намекнул, что вероятно именно Лунин заменит Куртуа, однако не исключил, что Реал подпишет еще одного вратаря, сообщает Marca.

«Эмоционально вчерашний день был очень сложным. Такие вещи обычно случаются в футболе.

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Теперь остается надеяться, что Куртуа быстро восстановится и полностью довериться Лунину, который является великолепным вратарем. Он хорошо проявил себя на предсезонном сборе. Мы полностью ему доверяем. Он — талант, сейчас ему не хватает опыта, который приобретается каждый день.

Нам очень грустно, но такое бывает. У нас есть время до 31 августа. Если мы подпишем вратаря, сделаем это для глубины. Франу всего 17… Доверие к Лунину — тотальное", — сказал Анчелотти.

Тибо Куртуа разорвал переднюю крестообразную связку левого колена и вратаря ожидает хирургическое вмешательство. Срок восстановления будет составлять около шести месяцев.

Сообщалось, что Лунин выразил поддержку Куртуа после травмы.